Это странная глупость: эксперт оценил идею обложить блогеров налогами

https://static.news.ru/photo/f10679aa-8193-11eb-a8c3-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Предложенный в России налог на блогеров является не более чем странной и глупой идеей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила основатель сообщества московских блогеров и специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш.

Это очередная странная глупость, с моей точки зрения, которая совершенно непонятно кем будет высчитываться и регулироваться. Недостаточно написать закон, надо придумать, как он будет исполняться. Сейчас из всех сетей хоть как-то можно просчитать YouTube, потому что там показ рекламы официальный, который монетизирует, — говорит Кулиш.

По мнению эксперта, схема налогообложения блогеров с YouTube не очень ясна, так как это иностранная компания со своими процессами и схемами. Кулиш считает, что также сложно будет обязать блогеров регистрировать свои доходы — потому что это невозможно проверить со стороны.

Что считать доходами? Если мы говорим про блогеров с миллионами подписчиков, то там доходы идут с показов рекламы, но если говорить про небольших блогеров, имеющих 50 долларов в месяц, то какие налоги с них брать? Непонятно, как это отслеживать, — заявляет Кулиш.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в России хотят ввести налог на блогеров. Такое предложение было внесено Минцифры в план развития IT-отрасли.