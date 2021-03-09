Налог на блогеров хотят ввести в России

https://static.news.ru/photo/9c13b82e-8155-11eb-b4a2-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Налоги могут обязать платить иностранные платформы за блогеров, работающих с ними. Такое предложение внесено Минцифры в план развития IT-отрасли.

Это приведёт к поступлению денег в бюджет от деятельности российских блогеров. НДФЛ будут выплачивать в случае принятия такого решения YouTube, Instagram, TikTok и другие площадки. Это налог за блогеров, которые зарабатывают у них на рекламе, пишут «Ведомости».

За исполнением проекта будут следить ФНС, Минфин и Минэкономразвития. Новый налог позволит компенсировать средства бюджета, которые теряются из-за налогового манёвра по снижению социальных взносов для IT. По данным исследований, блогеры только за 2020 год заработали порядка 18 млрд рублей.

Это случилось за счёт пандемии, выросшему спросу на контент и рекламу в Интернете. И если реклама стоит менее 500 тысяч рублей, этот платёж никак не отслеживается, поскольку является некоммерческим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярный тиктокер Даня Милохин стал гостем YouTube-шоу ведущей Иды Галич «1-11», где выяснилось, кто умнее — начинающий певец и звезда соцсетей или школьники. Во время программы ведущая не смогла не задать вопрос блогеру о работе с «золотым голосом России» Николаем Басковым.