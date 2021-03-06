«Он молодится»: Даня Милохин рассказал о работе с Басковым

https://static.news.ru/photo/d424061c-7f3c-11eb-8ba6-96000091f725_660.jpg Даня Милохин Фото: danya_milokhin/instagram.com

Популярный тиктокер Даня Милохин стал гостем YouTube-шоу ведущей Иды Галич «1-11», где выяснилось, кто умнее — начинающий певец и звезда соцсетей или школьники. Во время программы ведущая не смогла не задать вопрос блогеру о работе с «золотым голосом России» Николаем Басковым.

Галич спросила, как 19-летнему юноше работается с 44-летним певцом и ощущает ли он разницу поколений.

С ним нет, он молодится, — ответил Милохин.

Басков и Милохин выпустили совместный клип на песню «Дико тусим», который не все восприняли однозначно. Некоторых фанатов творчества исполнителя хита «Шарманка» возмутила такая коллаборация, и они недоумевают, зачем певец из другого поколения сотрудничает с молодой звездой Интернета. Многие подписчики назвали Баскова в этом ролике неуместным и отметили, что артист выглядит очень глупо. Нашлись, однако, и те, кто поддержал Николая в стремлении «быть на хайпе и в топе».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал деятельность Николая Баскова «дурной и безвкусной» после выступления певца с Даней Милохиным. Критик считает недопустимым сравнивать 19-летнего юношу, который в силу возраста волен дурачиться и вести себя как угодно, и 50-летнего певца, который пытается делать то же самое, писал NEWS.ru.