Россия

Эпидемиолог Минздрава понадеялся на стабилизацию в РФ ситуации с COVID-19

12:29, 18 мая 2020 74
Николай Брико Николай Брико Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Хочется верить, что Россия уже вошла в фазу стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа, сообщил во время онлайн-форума главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Он также выразил надежду на то, что на территории страны постепенно будут смягчаться ограничения, введённые на фоне пандемии COVID-19.

Хочется верить, что мы сейчас вошли в эту фазу — фазу стабилизации с последующим снижением заболеваемости, и ограничения будут сниматься поэтапно, — цитирует РИА Новости Николая Брико.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в России остановлен рост распространения коронавирусной инфекции. По её словам, стабилизация отмечается по всей стране.

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