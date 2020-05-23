С начала пандемии коронавируса внимание мировой общественности приковано к тому, насколько та или иная страна способна обеспечить себя аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Ведь именно благодаря им удаётся спасать жизни людей, которые находятся в критическом состоянии из-за заражения COVID-19. Как Россия справляется с этой задачей и какие преимущества есть у отечественных разработок — в материале NEWS.ru.

ИВЛ — это медицинское оборудование, которое необходимо в тех случаях, когда лёгкие человека больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. Именно с такой проблемой сталкиваются многие пациенты с коронавирусом.

В России производством аппаратов ИВЛ, которые рекомендуются для использования в медицинских учреждениях, занимаются три завода. Среди них ООО «Тритон-Электроникс», АО «Производственное объединение „Уральский оптико-механический завод“» и АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг «КРЭТ» Ростеха). Все эти предприятия расположены в Екатеринбурге.

Принцип работы аппаратов ИВЛ заключается в формировании специальной газовой смеси с кислородом и её подаче в лёгкие пациента по системе трубок. Существует несколько типов подключения аппарата: инвазивный и неинвазивный. Первый предполагает внедрение трубки непосредственно в лёгкие или дыхательные пути. Второй подразумевает подачу воздуха через трубку и специальную маску, которая плотно прилегает к ротовой и носовой частям.

Аппараты ИВЛ помогают не только заражённым коронавирусом. С их помощью врачам удаётся спасти жизни людей, которые столкнулись с отравлением, инсультом, острой сердечной недостаточностью, а также с повреждением головного мозга, при котором возникает гипоксия (нехватка кислорода). Кроме того, это медицинское оборудование используется для поддержания недоношенных и других новорождённых, которые оказались в тяжёлом состоянии после родов.

Несмотря на технологичность и востребованность аппаратов ИВЛ российского производства, некоторые усомнились в их безопасности. Произошло это после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга случились ЧП. Тогда в СМИ появились данные о том, что пожары возникли из-за короткого замыкания в аппаратах ИВЛ «Авента-М», которые производятся на Уральском приборостроительном заводе. Однако данная информация не подтверждена проверяющими органами.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем не менее специалисты отмечают, что произошедшее привело к огромным репутационным потерям Уральского приборостроительного завода. И случилось это на фоне того, что многие отечественные и зарубежные субъекты «заинтересованы в неправильных действиях УПЗ, чтобы вернуть его только к разработке авиационных гироскопов». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил заведующий анестезиолого-реанимационным отделением стационара НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Волгоград-1 ОАО „РЖД“» Алексей Шарков.

Однако нужно понимать, что рынок аппаратов ИВЛ в России не настолько ничтожен и безнадёжен, как его пытались представить в «докоронавирусную» эпоху. И этот рынок, по законам природы, пустым не останется. Мы ничего не понимаем в авиационных гироскопах, и на этом рынке они никогда продаваться не будут. Уральский приборостроительный завод для нас — это аппараты ИВЛ экспертного класса и те люди, которых мы знаем, ценим и поддерживаем изо всех сил. Алексей Шарков заведующий анестезиолого-реанимационным отделением стационара НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Волгоград-1 ОАО „РЖД“» заведующий анестезиолого-реанимационным отделением стационара НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Волгоград-1 ОАО „РЖД“»

Сегодня как никогда важно производить аппараты ИВЛ в России. Отечественный рынок медицинских изделий в значительной степени зависит от импорта высокотехнологичного оборудования, а планы дилеров из-за пандемии существенно изменились. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил медицинский директор компании «МедПромИнжиниринг», врач-хирург Андрей Аносов.

Теперь отношения между российскими медицинскими учреждениями и зарубежными производителями будут пересмотрены в срочном порядке. Ведь в лучшем случае они готовы обеспечить установку оборудования лишь осенью 2020 года, отмечает Аносов. Больные, которым срочно требуется вентиляция лёгких, ждать не могут.

Кроме того, цены на иностранные аппараты ИВЛ относительно своей и без того высокой цены из-за накладных расходов выросли ещё примерно на 40%. Из отечественных альтернатив в этом сегменте, конечно, единственным конкурентным производителем является Уральский приборостроительный завод. Он и раньше закрывал потребность в этом оборудовании, в основном для региональных больниц. Отечественные аппараты ИВЛ, в том числе «Авента-М», функциональны, достаточно надёжны и со своей главной задачей справляются уже много лет. Андрей Аносов медицинский директор компании «МедПромИнжиниринг» и врач-хирург медицинский директор компании «МедПромИнжиниринг» и врач-хирург

В начале мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что система здравоохранения России будет полностью обеспечена аппаратами ИВЛ в конце июля. Регионы уже получили более тысячи штук оборудования в рамках госконтракта с Минпромторгом и 500 аппаратов по прямым контрактам с производителем.