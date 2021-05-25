Эксперты ЦБ решат, что изобразить на новых банкнотах

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Банк России сформировал экспертные группы, которым предстоит выбрать изображения для банкнот с новым дизайном. Об этом сказано в сообщении регулятора.

В состав комиссий вошли федеральные и региональные эксперты в области истории, культурологии и денежного обращения. Объекты, которые они выберут, должны будут отвечать трём основным критериям: значимость, узнаваемость и пригодность для изображения на купюрах. Это могут быть памятники истории, объекты культурного или научного наследия, а также природные ландшафты и любые другие достопримечательности.

Изображения, размещаемые на банкнотах, должны объединять людей, положительно восприниматься подавляющим большинством граждан, — заявил зампредседателя ЦБ Михаил Алексеев.

Уточняется, что окончательный выбор изображений для банкнот сделает совет директоров Центробанка.

Ранее Банк России анонсировал «модернизацию банкнотного ряда», в рамках которой внешний вид купюр будет обновлён, а степень защиты усилена. Главным визуальным отличием станут новые виды городов — по одному представителю от каждого федерального округа. При этом главные достопримечательности округов предполагается разместить на обороте.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на оборотной появятся достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов соответственно. На лицевой стороне купюр в 10, 500, 1000 и 5000 рублей разместят виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, которые заменят ныне размещённые на деньгах города, а на их оборотной стороне предполагаются достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

В 2022 году в обращение должны поступить обновлённые купюры номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.