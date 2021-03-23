Российские деньги изменят облик

https://static.news.ru/photo/f44a7eea-8bca-11eb-b3dc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На российских купюрах появятся новые виды городов. О «модернизации банкнотного ряда» сообщил зампредседателя Центробанка Михаил Алексеев.

По его словам, решение принято в связи с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов. При этом городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на дензнаках нет вообще.

Все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нём город. В новых вариантах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, — сказал Алексеев на онлайн-пресс-конференции по наличному денежному обращению.

Сейчас в обращении находятся девять номиналов банкнот образца 1997 и 2010 годов, а также 2017 года, когда были выпущены купюры в 200 и 2000 рублей.

Самые редкие и маловостребованные — 5-рублёвая и 10-рублёвая, на которых запечатлены виды Великого Новгорода и Красноярска соответственно. Также увековечены на деньгах Санкт-Петербург (50 рублей), Москва (100 рублей), Севастополь (200 рублей), Архангельск (500 рублей), Ярославль (1000 рублей), Владивосток (2000 рублей) и Хабаровск (5000 рублей).

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, однако на оборотной стороне они будут дополнены изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых эти города расположены.

Среди новых городов на банкнотах — Новосибирск (10 рублей), Пятигорск (500 рублей), Нижний Новгород (1000 рублей) и Екатеринбург (5000 рублей).

Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные купюры номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

В 2001–2010 годах Банк России выпустил двенадцать модификаций этих банкнот. Однако последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным, — пояснил Алексеев.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не считает нужным выпускать монеты в 50 рублей и банкноты в 10 000 рублей.