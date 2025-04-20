Эксперт объяснил, как Россия может использовать «Орешник» на Украине Подполковник Подлесный назвал транспортные узлы ВСУ целями для «Орешника»

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Разрушение украинских транспортных узлов позволит ликвидировать логистические цепочки поставок западного вооружения для ВСУ, причем Россия может использовать для этого ракетный комплекс «Орешник», считает военный политолог подполковник в отставке Геннадий Подлесный. Особо важными целями должны стать приграничные железнодорожные станции, сказал он «Царьграду».

В этом случае противнику придется доставлять все оружие и боеприпасы на грузовиках «Укрпочты». С технической точки зрения это простая операция. Бескидский тоннель тоже можно уничтожить. Наши ракетчики могут в сам тоннель ракету загнать. А уж если ударить туда «Орешником», там произойдет землетрясение, — прокомментировал эксперт.

Даже если у украинских войск имеются запасы вооружений для ведения боевых действий в течение двух-трех месяцев, такие удары будут очень эффективными, уверен подполковник в отставке. По мнению Подлесного, уничтожение ключевых логистических путей вызовет быстрое истощение ресурсов у ВСУ, которые будут вынуждены сдавать позиции.

Ранее похожую мысль высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук, который назвал Бескидский тоннель, проходящий по территории Украины, Словакии, Венгрии и Италии, подходящей целью для «Орешника». Он подчеркнул, что российские войска уже давно не наносили удары по железнодорожной инфраструктуре противника.