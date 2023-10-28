Экс-полковник Росгвардии оставил без защиты Крымский мост «Ъ»: экс-полковника будут судить за оставшийся без защиты Крымский мост

Фото: Федеральное дорожное агентство Росавтодор

Газета «Коммерсант» сообщает, что бывший начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии стал фигурантом уголовного дела. По данным издания, в 2020 году экс-полковник закупил дроны, которые не подходят для защиты Крымского моста и не способны противостоять беспилотникам Вооруженных сил Украины.

Полковник, злоупотребив должностными полномочиями, закупил для защиты Крымского моста и Керченского пролива два комплекса «Орел-БПЛА», которые по своим техническим характеристикам не могли противостоять вражеским беспилотникам, — указала газета.

В общей сложности, по информации газеты, сумма закупленных дронов составила почти 400 млн рублей. Однако Крымский мост оказался беззащитным перед атаками ВСУ. Материалы дела уже переданы во второй Западный окружной военный суд. Рассмотрение будет проходить в закрытом режиме, уточнило издание.

Ранее представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук пригрозил уничтожить Крымский мост. Он заявил, что разрушать сооружение, чтобы «поднять настроение», нет смысла. По его словам, подрыв будет сделан тогда, «когда этого потребует ситуация».

При этом военный эксперт Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что сейчас Крымский мост защищен и с воздуха, и с земли, поэтому ВСУ не сможет уничтожить объект. По словам эксперта, Крым защищен многоуровневой и многоярусной системой, помимо этого мост находится под защитой ПВО.