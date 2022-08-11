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Экс-депутата Коваля приговорили к девяти годам колонии за получение взятки

Суд в Санкт-Петербурге признал экс-депутата Заксобрания Романа Коваля виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Во время расследования Коваль частично признал вину, однако в дальнейшем отказался от своих слов и просил суд его оправдать.

Суд признал Коваля виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 35 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 8 лет, — говорится в сообщении.

Обвинение полагало, что Коваль лично и через посредника получил взятки в виде денег и имущества на общую сумму 16,911 миллиона рублей, включая автомобиль марки Ауди Q7.

Ранее Хамовнический суд столицы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению государственной корпорации «Ростех» Аллы Лалетиной. Женщину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным газеты «Коммерсант», юристу вменяют в вину ежемесячное получение откатов в размере 6 млн рублей от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова.