Экономист объяснил фразу Орбана про «несуществующую Украину» Экономист Колганов: без помощи Запада Украина продержится не более полугода

Фото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/Global Look Press

Виктор Орбан

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в финансовом отношении Украина — несуществующая страна, недалеки от истины, поскольку Киев неоднократно просил власти США о ежемесячной помощи в размере $1 млрд, сказал в беседе с NEWS.ru заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономфака МГУ Андрей Колганов. По его словам, сумма, о которой просит Украина, указывает на то, что с доходами бюджета дело там обстоит плохо.

Вероятно, у них с доходами дело обстоит не так хорошо, если они настаивают на том, что им ежемесячно нужен $1 млрд. Думаю, что без финансовой западной помощи там действительно было бы все очень туго, — сказал эксперт.

Он предположил, что ежемесячный миллиард, который Киев просит у Вашингтона, может составлять значительную часть бюджета Украины. Колганов добавил, что местные власти, возможно, хотят использовать его на такие неотложные нужды, как выплата зарплат.

Экономист добавил, что в случае полного прекращения помощи Запада Украина продержится от трех месяцев до полугода, однако сегодня такой сценарий вряд ли реален.

Пока они (страны Запада. — NEWS.ru) не собираются помощь отрубать, пока они не примут решение полностью свернуть украинский проект, — заключил Колганов.

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, так как Украина является несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил Орбана за эти слова. Он назвал высказывание венгерского премьера смелым и точным для европейского политика. При этом Медведев прибавил, что с прекращением западного финансирования закончится и сама Украина.