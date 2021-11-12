«Единая Россия» сформулирует собственную позицию по проекту о QR-кодах
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:25, 13 ноября 2021
Фото: Friedrich Stark via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press
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Партия «Единая Россия» намерена сформулировать собственную позицию по правительственному законопроекту о QR-кодах. Это произойдёт на президиуме в понедельник, 15 ноября. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя партии Евгений Ревенко.
В понедельник состоится президиум фракции ЕР, на котором обязательно будет рассмотрен этот вопрос и сформулирована позиция по законопроекту, — сказал Ревенко.
По словам единоросса, в условиях пандемии необходимы экстраординарные меры для изменения ситуации и защиты граждан от смертельного заражения.
Мы несём достаточно серьёзные потери. Ежесуточно приходят тревожные сообщения о гибели тысячи и более людей, необходимо это остановить, — подчеркнул Ревенко.
Он отметил, что ЕР планирует занять конструктивную позицию по представленному законопроекту.
С одной стороны, предлагаемые меры не должны создавать критических неудобств для людей, с другой стороны, речь идёт о защите жизни и здоровья населения. Это главное, это является для фракции безусловным приоритетом, — подчеркнул Евгений Ревенко.
Он также призвал граждан вакцинироваться, назвав процедуру одним из главных средств защиты от болезни.
Лично я привился сам и призываю это сделать других. Кстати сказать, практически все члены нашей фракции сделали прививки от коронавируса, — резюмировал Евгений Ревенко.
В пятницу, 12 ноября, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о применении QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.