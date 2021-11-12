«Единая Россия» сформулирует собственную позицию по проекту о QR-кодах

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Концерн «АвтоВАЗ» полностью остановил работу на всех трёх линиях по производству автомобилей на заводе в Тольятти. Причиной стал дефицит электронных компонентов, сообщает «Автостат».

АвтоВАЗ полностью приостановил производство. АвтоВАЗ в связи с отсутствием электронных компонентов сегодня, 12 ноября, приостановил производство автомобилей на всех трёх сборочных линиях в Тольятти, — говорится в сообщении. Эта информация...