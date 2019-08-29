https://static.news.ru/photo/956dbbbc-ca8d-11e9-bb16-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА. Футболист считает, что команде достались не очень удачные соперники, но шанс выйти из группы у клуба есть.

Если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные — «Лион», «Бенфика», «Лейпциг» — все команды неприятные, со всеми «Зенит» играл. Тяжёлая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, — приводится заявление Дзюбы на сайте «Зенита».

По словам нападающего, с «Лионом» «Зенит» играл в прошлом году и выиграл пять из шести матчей на групповом этапе. Над «Бенфикой» также были хорошие победы.

«Лейпциг» — самая сильная команда из четвёртой корзины, поэтому никаких преимуществ у нас не будет. Это Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти. Повоюем, — подчеркнул Дзюба.

Футболист огорчился, что «Зениту» не досталась так называемая группа смерти.

Я очень хотел «Реал», честно. Это моя любимая команда, очень ждал её. В этом плане «Локомотиву» повезло — они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы, — сказал нападающий питерского клуба.

Ранее News.ru писал, что жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов прошла 29 августа в Монако, после которой «Зенит» и «Локомотив» узнали о своих соперниках.

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак считает, что клубу достались очень трудные соперники в группе G.

Групповой этап Лиги чемпионов начнётся 17 сентября.