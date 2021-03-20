Движение на серой ветке метро Москвы восстановлено

https://static.news.ru/photo/a301c25a-8a49-11eb-b357-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Движение поездов на участке «Савёловская» — «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено после падения человека на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении в Twitter.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, упавшего на пути мужчину спасти не удалось.

Для извлечения пассажира, попавшего под поезд, пришлось снимать напряжение с контактного рельса. Тело мужчины поднимали на платформу более получаса, — сказал источник.

Ранее NEWS.ru писал, что в столичном метро на станции Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на рельсы. В результате от станции «Савёловская» до «Владыкино» движение поездов было остановлено.