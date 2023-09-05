ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область: как ВСУ атакуют РФ 5 сентября Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА на подлете к столице. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru

Фото: МО Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в приграничном Севском районе. Сотрудники ФСБ России задержали жителя Краснодарского края при попытке выезда из России для вступления в ряды украинских войск. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах нескольких населенных пунктов региона. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о четырех пострадавших при обстреле Кировского района города. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о сбитых дронах под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотников на подлете к столице в ночь на 5 сентября. По его словам, первый дрон сбит над Истринским районом Московской области. Собянин заявил, что в результате падения обломков БПЛА, по предварительной информации, был поврежден бытовой объект. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что после падения обломков сбитого беспилотника ВСУ произошел сильный пожар. Она уточнила, что дрон упал на территорию гаража в СНТ «Высоковольтник», общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Пожар ликвидирован.

Кроме того, система противовоздушной обороны ликвидировала БПЛА в районе Завидово в Тверской области, а также в Калужской области. Министерство обороны России подтвердило информацию о ликвидации дронов на подлете к Москве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за летевшего в сторону столицы дрона в аэропорту Внуково был объявлен план «Ковер», подразумевающий запрет полетов в радиусе 200 километров от взлетной полосы, в Домодедово и Шереметьево несколько рейсов задержали на вылет и прилет.

Где еще сбили дроны ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО утром 5 сентября пресекли очередную попытку ВСУ нанести удар по Крыму с применением беспилотника. По данным ведомства, дрон был нейтрализован в небе над полуостровом. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как диверсанты пытались прорваться в Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в приграничном Севском районе. Он уточнил, что на месте боестолкновения российские силовики обнаружили оставленное диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе западного производства.

По данным Telegram-канала Mash, всего насчитывалось десять диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками М4 5, 56-мм, с глушителем и взрывчаткой и оснащены рациями. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

Как ВСУ обстреливают Донецк

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил об обстреле Кировского района города. Один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом. В результате пострадали четыре человека. На месте работают экстренные службы.

Кого задержали при попытке вступления в ВСУ

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Краснодарского края при попытке выезда из России для вступления в ВСУ. По данным ведомства, россиянин инициировал контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов по селу Журавлевка, по селу Наумовка — четыре, по селу Нехотеевка — два артиллерийских снаряда. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. По словам Гладкова, в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано восемь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В хуторе Плотвянка с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий.

«В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Безымено — установлено семь прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе по селу Староселье выпущен один артиллерийский снаряд, по окраине села — еще два минометных снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена, — написал Гладков.

Губернатор рассказал, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Всего зафиксировано десять прилетов. По хутору Балки выпущено девять минометных снарядов, по селу Середа — четыре, по селу Муром — три, по хутору Марьино — два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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