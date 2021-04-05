«Дождёмся второго укола»: Песков рассказал об иммунитете Путина к COVID-19

https://static.news.ru/photo/99c615bc-96c2-11eb-b354-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН

Президенту РФ Владимиру Путину предстоит сделать второй укол в рамках вакцинации от коронавирусной инфекции, и только после этого можно будет говорить о его иммунитете и о наличии в его организме антител к COVID-19. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пока прививочный цикл не завершён. Вы знаете, что президенту ввели первый компонент вакцины, поэтому пока об этом говорить преждевременно, — сказал представитель Кремля.

Путин сделал прививку 23 марта. При этом российский лидер не стал делать процедуру публичной, также не разглашалось, какой именно вакциной он привился. Как он позже пояснил, все три препарата, которые в настоящее время производятся в России, являются эффективными и безопасными.

Примечательно, что журналисты также спросили Пескова о вакцинации Людмилы Путиной, бывшей жены президента. Тот ответил, что не располагает информацией о том, делала ли она прививку от коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин позвонил аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу, чтобы узнать о его здоровье. Южноамериканский политик недавно заразился новой коронавирусной инфекцией. Глава республики заявил Путину, что недуг протекает в лёгкой форме, а также поблагодарил Москву за российскую вакцину «Спутник V».