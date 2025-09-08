Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 09:41

«Добивают трехсотых»: боец рассказал об отношении ВСУ к своим сослуживцам

Боец Икона: ВСУ добивали раненых сослуживцев в Новоселовке

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ добивали раненых сослуживцев в Новоселовке Днепропетровской области, чтобы те не попали в плен к ВС РФ, заявил ТАСС разведчик-пулеметчик с позывным Икона. Он отметил, что украинские военные часто оставляют своих на поле боя.

Они своих бросают, добивают даже своих трехсотых, чтоб не тащить, чтоб он нам не попал в плен, — сказал военный.

Ранее Икона заявил, что подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» провели успешную зачистку нескольких рубежей украинской обороны. Он добавил, что это обеспечило безопасный подход штурмовых групп к населенному пункту Новоселовка. В ходе операции российские военные очистили лесополосы, где располагались вражеские опорные пункты.

До этого стало известно, что российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитрову. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ системно продвигаются вперед на нескольких направлениях и активно освобождают территории региона. Он также отметил, что боевые действия ведутся в районе Красного Лимана.

