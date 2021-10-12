Дмитрий Певцов войдёт во фракцию «Новые люди» в Госдуме

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Правительство утвердило Концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство. Она будет реализована в три этапа, сделать это необходимо в течение ближайшего десятилетия. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что в России официально зарегистрированы десятки тысяч дронов, которые активно используются для аэрофотосъёмок, в аграрном секторе и для других работ. Также начато тестирование беспилотников для выполнения коммерческих грузоперевозок....