«Ни жарко, ни холодно»: Лоза отреагировал на санкции Зеленского Лоза заявил, что от санкций Зеленского ему «ни жарко, ни холодно»

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Юрий Лоза

Певец Юрий Лоза, комментируя санкции, введенные против него Киевом, заявил, что у него нет никаких связей с Украиной и потому от рестрикций президента Владимира Зеленского ему «ни жарко ни холодно». Он также напомнил, что девятый год числится в списках сайта «Миротворец», передает РИА Новости.

Я вообще никак с Украиной не связан. С таким успехом мне могла ввести санкции Индонезия или скажем ... Чили. Я туда не собираюсь и ни с кем не контачу. Так что, в принципе, для меня это ни жарко, ни холодно. Ну, ввели и ввели, — сказал музыкант.

Он добавил, что ему непонятно значение введенных санкций. Певец отметил, что у него нет недвижимости или счетов на Украине, которые власти могли бы арестовать или заблокировать, также отсутствуют планы поездок и гастролей в данной стране. Лоза напомнил, что является невъездным, так как уже более восьми лет состоит в списках сайта «Миротворец».

15 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 журналистов, телеведущих, актеров и общественных деятелей. Рестрикции, в частности, предполагают блокирование активов на Украине, ограничение торговых и финансовых операций, лишение государственных наград, а также прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности. Срок действия ограничений составляет 10 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией предположила, что вскоре глава государства примет ограничительные меры против персонажей программы «Спокойной ночи, малыши» Хрюши и Степашки в связи с тем, что в санкционный список включена экс-ведущая передачи Ангелина Вовк.,