Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера начал свою работу

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Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера, который проходит в рамках XXII Апрельской международной научной конференции, начал свою работу. Первая сессия клуба была посвящена вызовам и трендам системы высшего образования. Эксперты пришли к выводу, что необходимо сделать её более клиентоориентированной, добиться, чтобы полученные навыки, в том числе умение принимать решения и нести за них ответственность, обеспечивали студентам дальнейший успех в жизни. NEWS.ru является официальным информационным партнёром мероприятия.

Открывая мероприятие, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова предложила обсудить, какие уроки стоит извлечь из прошедшего пандемического года, что важно предпринять, чтобы обеспечить успех каждого студента, как вовлечь в процесс развития образовательной системы всех, кто в этом заинтересован, — от студента до инвестора. В дискуссии приняли участие заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин, ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко, ректор Российского транспортного университета Александр Климов.

Самый главный вопрос: как обеспечить успех каждого студента? Одна из важных задач — научить школьников и студентов самостоятельно принимать решения и быть ответственными за них. Это является во всём мире одной из ключевых компетенций, обеспечивающих успешность человека. В России же до сих пор у детей не возникает возможности наработать навыки выбора и принятия решений. Школа и университет сквозным образом бесшовно должны вести ребёнка по пути приобретения навыков, критически важных для того, чтобы быть востребованным в жизни. Высшее образование — один из ключевых драйверов экономики и развития общества. И, чтобы это было гармонично и сбалансированно, должны быть вовлечены все стороны, которые являются как благополучателями от отрасли высшего образования, так и инвесторами, и заказчиками, — отметила Ракова.

Между тем ректор Высшей школы экономик Ярослав Кузьминов считает, что нельзя игнорировать те возможности, которые создала новая реальность.

Помимо этого мы должны отвечать на вызовы общества, в том числе используя технологии. Ключевая проблема в том, что большинство студентов не связывают своё видение профессиональной карьеры с тем набором курсов, которые они изучают в университете. Вуз рассматривается как некая полоса препятствий, но не как инвестиции в конкретные компетенции. Это было до пандемии, остаётся так и сейчас, — отметил он.

По словам Кузьминова, необходимо ввести гибкую систему, которая включает базовый бакалавриат и прикладной бакалавриат со включённым образовательным стандартом. После двух лет обучения студент должен иметь возможность поменять траекторию обучения, если он этого хочет, и при этом получить официальный документ. Сегодня существует колоссальный разрыв между запросом общества к системе образования и тем, что она ему предлагает. Систему с базовым и прикладным бакалавриатом поддерживает президент страны, но пока движения в этом направлении со стороны регулятора не видно.

Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин полагает, что в последний год в мире происходит сдвиг в дискуссиях об образовательной политике — фокус переносится в значительной степени на успех каждого студента. Университет является источником долгосрочной генерации валового внутреннего продукта через разницу зарплаты людей с высшим образованием и без образования. Россия относится к странам с высокой отдачей на высшее образование, и в среднем эта разница составляет 50%. Модернизация системы образования ведёт к росту зарплатной премии большинства выпускников, а не только тех, кто учится в лучших вузах, увеличению количества и прибыльности технологических стартапов и повышению инвестиционной привлекательности регионов может дать 1,4‒1,5% ВВП к 2030 году.

В пресс-службе НИУ ВШЭ добавили, что заведение регулярно информирует своих сотрудников и студентов о ситуации с заболеваемостью в университете, недавно начали публиковать эти данные на корпоративном портале «Вышка для своих». В университете около 40 000 студентов, около 7000 сотрудников, и важно периодически напоминать им о том, что, несмотря на то, что заболеваемость в стране в целом находится под контролем, пандемия не закончилась.

XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК) проходит с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая школа экономики и Сбер. В рамках конференции состоится серия научных и экспертных обсуждений в формате Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера — экспертной площадки, где представители науки, бизнеса и государства на базе научного знания обсуждают актуальные вызовы для экономики и общества и делятся лучшими практиками развития бизнеса и институтов, формируя образ будущего.

Ранее стало известно, что руководство Высшей школы экономики разрешило студентам вуза вернуться на дистанционное обучение. По информации управления социальной сферы ВШЭ, на 19 апреля 84 учащихся, 26 сотрудников и шесть лицеистов в московском кампусе заражены новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Свыше 400 человек контактировали с заболевшими. Их перевели на 14 дней на удалёнку, говорится на официальном сайте ВШЭ. В вузе до сих пор действует масочный режим. Студенты и преподаватели должны носить средства индивидуальной защиты в стенах ВШЭ. СИЗы при этом должны полностью закрывать органы дыхания.