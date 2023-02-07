«Удивляться не приходится»: дипломат о заявлении Токио об оккупации Курил Дипломат Панов: Токио заговорил о «незаконной оккупации» Курил из-за антироссийских настроений

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Япония вернула термин «незаконная оккупация» в отношении Курил с целью показать приверженность политике Запада, заявил в беседе с НСН экс-посол России в Японии Александр Панов. По его словам, более сильных антироссийских настроений, чем сейчас, в Японии не было даже во времена СССР. Дипломат подчеркнул, что переговоров между Москвой и Токио насчет южных Курильских островов на данный момент быть не может, как и заключения мирного договора между странами.

Позиция Японии однозначная — никаких переговоров быть не может. Рассуждения о заключении мирного договора — не более, чем фигура речи <...> После украинских событий Япония четко дала понять, что она на стороне Запада, на первый план вышла антироссийская политика. Тем более Япония сейчас — председатель G7, она вовсю старается показать себя членом единого западного сообщества и выступает против России, — пояснил Панов.

Экс-посол добавил, что Токио раньше обходил неоднозначные темы в отношениях с Россией, но все вернулось к исходной точке именно после событий украинского кризиса. При этом эксперт уточнил, что политических контактов между Москвой и Токио сейчас нет. Он подчеркнул, что даже закупки Японией российского газа могут быть временным явлением.

Ранее японские власти вернули термин «незаконная оккупация» в отношении южной части российских Курил. Такая формулировка прозвучала со стороны официальных японских лиц впервые с 2018 года в тексте итогового заявления участников ежегодного «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».

Как проинформировала Москва власти Японии, в условиях принятых антироссийских мер она не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов. В МИД России отметили, что с началом специальной военной операции отношения между двумя странами стали «стремительно деградировать» и для возвращения к нормальному диалогу Токио следует «проявить элементарное уважение» и «стремление к выправлению двусторонних отношений».