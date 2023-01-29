Россия отказалась консультироваться с Токио по промыслу у Южных Курил МИД РФ: Москва не будет вести с Токио межправконсультации по промыслу у Южных Курил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва проинформировала Токио о том, что в условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер она не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов. Об этом сообщили РИА Новости в МИД РФ.

Там отметили, что с началом специальной военной операции отношения между двумя странами стали «стремительно деградировать». Что касается введение администрацией Фумио Кисиды 15 пакетов персональных и секторальных санкций, то в дипведомстве их назвали «нарушением всех норм и правил». Российские дипломаты подчеркнули, что японская сторона «бежит впереди паровоза» и опережает санкционные инициативы Запада.

В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер <...> российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности, — говорится в сообщении МИД РФ.

Там также заявили, что для возращения к нормальному диалогу Токио следует «проявить элементарное уважение» и «стремление к выправлению двусторонних отношений».

Межправительственное соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских животных было достигнуто РФ и Японией в 1998 году. Оно регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия.

27 января правительство Японии в рамках нового пакета санкций в отношении России из-за ситуации на Украине ввело запрет на экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Кроме того, запрещены для отправки в РФ медицинские изделия, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, в том числе слезоточивый газ, а также порошок для снятия отпечатков пальцев.

Помимо этого, под санкции попали 49 организаций и 22 физических лица.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что новые санкции Японии против России ничего страшного не принесут. Он посчитал, что страна все больше адаптируется к санкциям и новые ограничение не скажутся на отечественной экономике.