В Кремле не увидели ничего страшного в японских санкциях Песков: новые санкции Японии против России ничего страшного не принесут

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Новые санкции Японии против России ничего страшного не принесут, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он считает, что страна все больше адаптируется к санкциям и новые ограничение не скажутся на отечественной экономике.

Япония, собственно, фактически с самого начала этой ситуации заняла свое место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее. Поэтому ничего нового страшного такие решения нам не несут, — сказал Песков.

27 января стало известно, что правительство Японии в рамках нового пакета санкций в отношении России с 3 февраля вводит запрет на экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Кроме того, будут запрещены для отправки в РФ медицинские изделия, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, в том числе слезоточивый газ, а также порошок для снятия отпечатков пальцев.

Помимо этого, Токио вводит рестрикции в отношении российской корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод „Авангард“» и ПАО «КАМАЗ». Всего под экспортные санкции попали 49 организаций.