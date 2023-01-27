Япония запретит отправлять в Россию медоборудование, вакцины и роботов Япония ввела новые санкции против российских компаний, частных лиц и торговли

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Loook Press

Правительство Японии в рамках нового пакета санкций в отношении России из-за ситуации на Украине с 3 февраля вводит запрет на экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Об этом говорится в распространенном сообщении японского Министерства экономики, торговли и промышленности.

Кроме того, оказываются запрещены для отправки в РФ медицинские изделия, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, в том числе слезоточивый газ, а также порошок для снятия отпечатков пальцев.

Помимо этого Токио водит рестрикции в отношении российской корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод „Авангард“» и ПАО «КАМАЗ». Всего под экспортные санкции попали 49 организаций.

Также был расширен список персональных санкций, в перечень внесли 22 физлица, включая уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, замминистра обороны Михаила Мизинцев, первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, зампреда правительства Дмитрия Чернышенко и ряд других.

Ранее США ввели санкции в отношении высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Раппопорта. По данным американского Минфина, Харичев, возглавляющий управление по обеспечению деятельности Госсовета, и его заместитель Раппопорт причастны к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также к комплектованию созданных там российских органов власти. Также в санкционный список вошли три сотрудника пенитенциарной системы и председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

26 января стало известно, что Госдеп США вводит визовые ограничения в отношении 531 представителя ВС РФ из-за ситуации вокруг Украины. Они обвиняются в нарушении суверенитета и независимости украинского государства. Списки российских военнослужащих, попавших в черный список, пока не опубликованы.