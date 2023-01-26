США ввели санкции против сотен представителей ВС РФ Госдеп США ввел визовые санкции против 531 служащего ВС РФ

Фото: Ministry of Defence of the Russia/Twitter.com/Global Look Press

Госдеп вводит визовые ограничения в отношении 531 представителя ВС РФ, передает CNN со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена. Это пополнение в санкционном списке стало одним из пунктов обновленного перечня, где перечислены российские представители финансовых и оборонных ведомств.

Под санкциями оказались ряд лиц и компаний, связанных с оборонно-промышленным комплексом Москвы. В том числе под рестрикции попали три человека из числа руководителей ФСИН, которых подозревают в причастности к вербовке российских заключенных в группу «Вагнера», а также против «ряда ключевых объектов инфраструктуры ЧВК.

Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер», находящаяся под руководством бизнесмена Евгения Пригожина, была признана в США транснациональной преступной организацией. Минфин Штатов объявило о введении санкций в отношении связанных с ней физических и юридических лиц.

Сам Пригожин заявил, что плевать он хотел на санкции Евросоюза и США, введенные в отношении его самого и его частной военной компании. Он отметил, что ограничения были приняты без согласия госорганов России, а само их введение при современном развитии информационных технологий «ни на что не влияет».