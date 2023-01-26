Пригожин плевать хотел на санкции США Пригожин назвал незаконными санкции ЕС и США против него и ЧВК «Вагнер»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала комментарий, в котором бизнесмен заявил, что плевать он хотел на санкции Евросоюза и США, введенные в отношении его самого и его частной военной компании «Вагнер». Он отметил, что ограничения были приняты без согласия госорганов России, а само их введение при современном развитии информационных технологий «ни на что не влияет».

Считаю любые санкции и ограничения против меня, ЧВК «Вагнер», а также любых юридических и физических лиц Российской Федерации абсолютно незаконными. Они были приняты без согласия госорганов РФ (хочу напомнить, что я являюсь гражданином России), поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции, — сказано в сообщении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство финансов США приняло решение квалифицировать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» как транснациональную преступную организацию. Он добавил, что против группы будут введены новые санкции, под ограничениями также окажутся компании, которые способствуют работе ЧВК на разных континентах.