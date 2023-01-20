Белый дом: Минфин США признает ЧВК «Вагнер» преступной организацией

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Шеврон бойца ЧВК «Вагнер»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство финансов США приняло решение квалифицировать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» как транснациональную преступную организацию, передает ТАСС. Он добавил, что против группы будут введены новые санкции на следующей неделе. По его словам, под ограничениями также окажутся компании, которые способствуют работе ЧВК на разных континентах.

Министерство финансов квалифицирует «Вагнер» как серьезную транснациональную преступную организацию в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками. На основании этой квалификации на следующей неделе мы введем дополнительные санкции против «Вагнера», — сказал Кирби.

Согласно тексту указа, все активы ЧВК в США будут заморожены, а американским компаниям запрещено будет предоставлять услуги или осуществлять поставки товаров вагнеровцам.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала комментарий Пригожина на тему обсуждения Соединенным Штатами возможности причислить ЧВК «Вагнер» к террористической организации. В сообщении говорится, что «Вагнер» не подпадает ни под один из пунктов, способных определить компанию как террористическую.