В США ввели санкции против сотрудников администрации президента России США ввели санкции против высокопоставленных сотрудников АП Харичева и Рапопорта

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США ввели санкции в отношении высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Раппопорта. Об этом сообщает американское министерство финансов. Ранее рестрикции в отношении названных лиц приняли Евросоюз, Швейцария и Великобритания.

По данным минфина США, Харичев, возглавляющий управление по обеспечению деятельности Госсовета и его заместитель Раппопорт причастны к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также к комплектованию созданных там российских органов власти.

Также в санкционный список вошли три сотрудника пенитенциарной системы Дмитрий Безруких, Аркадий Гостев, Иван Прокопенко. В америанском минфине указали, что они причастны к вербовке заключенных для группы «Вагнер».

Кроме того, под санкции США попал председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров — также за участие в организации референдумов.

26 января стало известно, что госдеп США вводит визовые ограничения в отношении 531 представителя ВС РФ из-за ситуации вокруг Украины. Они обвиняются в нарушении суверенитета и независимости украинского государства. Списки российских военнослужащих, попавших в черный список, пока не опубликованы.

Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» была признана в США транснациональной преступной организацией. Американский Минфин объявил о введении санкций в отношении связанных с ней физических и юридических лиц.