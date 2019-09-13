https://static.news.ru/photo/5ac2bfd0-d5be-11e9-aef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Ассоциация автодилеров РоАД выступила с предложением ввести в России систему сертификации автосервисов исходя из их оснащённости и компетентности работников.

По данным РоАД, около 80% это рынка на сегодняшний день находится в «серой» зоне, что создаёт опасность для дорожного движения из-за несоответствия прошедшего ремонт или ТО транспортного средства техрегламентам и требованиям безопасности, передаёт РИА Новости .

Систему сертификации предложено сделать многоуровневой: базовый уровень можно будет получить, подав заявление, а для технически сложных работ придётся оформить специальный допуск в соответствии с требованиями автопроизводителей.

Как писал News.ru ранее, Минтранс РФ выступает против запрета на эксплуатацию старых коммерческих автомобилей. Ввести такое ограничение предложили в Госдуме.