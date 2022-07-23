Диетолог рассказала, как позавтракать и растолстеть Диетолог Копытько: регулярное питание французским завтраком ведёт к накоплению жира

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Процесс накопления жира в организме может запустить регулярное употребление традиционного французского завтрака. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько. Она предупредила, в частности, что не стоит налегать на круассаны.

Копытько подчеркнула, что завтрак является самым важным приёмом пищи за сутки, поэтому к блюдам надо относиться разборчиво. В частности, не злоупотреблять круассанами.

В национальной французской кухне принято на завтрак есть круассан с кофе. Но с точки зрения современной диетологии употреблять такую пищу неправильно, — сказала она.

Она пояснила, что в состав круассана входят лишь калории, углеводы и насыщенные жиры. Изделие не содержит ничего полезного, так как выпекается из муки высшего сорта. Продукт с таким составом может провоцировать накопление жира в организме.

Круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира, — сказала диетолог.

Она рекомендовала с утра есть хлеб из муки грубого помола, поскольку он содержит больше полезных составляющих.

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