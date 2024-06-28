Детей мигрантов могут начать проверять на знание русского языка В ГД внесут проект о проверке знания русского перед школой у детей мигрантов

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Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы, сообщает РИА Новости. Предполагается, что для этого с ними будут проводить собеседования.

Если же проверка покажет неудовлетворительный результат, то в приеме в учебное заведение может быть отказано. Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об образовании».

Прием иностранных граждан в образовательные организации для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть осуществлен только после прохождения собеседования, позволяющего установить уровень владения русским языком, соответствующий цели получения начального общего, основного общего или среднего общего образования, — говорится в проекте федерального закона.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что запрет для трудовых мигрантов привозить с собой в страну семьи поможет сократить количество преступлений в России. Он уточнил, что иностранцы, приехавшие в РФ работать, должны заниматься именно этим.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее отметил, что требования для мигрантов в рамках экзамена по русскому языку должны быть как для выпускников школ. В числе выдвинутых ведомством предложений — проведение экзамена с обязательным говорением, задания на определение навыков письма.