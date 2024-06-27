В Рособрнадзоре рассказали о требованиях для мигрантов по русскому языку Музаев: требования для мигрантов по русскому должны быть, как для школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Требования для мигрантов в рамках экзамена по русскому языку должны быть, как для выпускников школ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России. Речь идет об экзаменации, по итогам которой принимается решение о предоставлении иностранному лицу разрешения на временное проживание или работу, передает ТАСС.

Эти требования [по экзамену] предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех, — заявил Музаев.

В числе выдвинутых ведомством предложений – проведение экзамена с обязательным говорением, задания на определение навыков письма, запись на видео всей процедуры экзаменации, а также повышение минимального порога оценивания в тестируемой части.

Ранее депутаты ЛДПР предложили ввести механизм отзыва Рособрнадзором у мигрантов сертификатов о владении русским языком. Лидер партии Леонид Слуцкий рассказал, что в этом случае иностранцу придется пройти все процедуры заново, а организацию, выдавшую ему документ, ждет проверка.