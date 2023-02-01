Депутаты Госдумы с самыми большими доходами не против публикации деклараций

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Депутаты Госдумы с самыми большими доходами за 2021 год не против того, чтобы продолжать публиковать декларации о своих доходах, передает РИА Новости. В частности, депутат Андрей Горохов («Единая Россия), который задекларировал в прошлом году доход в 949 миллионов рублей, заявил, что ему нечего скрывать.

Мне скрывать нечего, я буду публиковать, — заявил он.

Также не против публикации доходов лидер партии «Новые люди» и основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, который задекларировал за 2021 год доход в 2,4 миллиарда рублей.

Не вижу проблемы в том, публиковать или не публиковать, — заявил Нечаев.

Евгений Нифантьев, задекларировавший за 2021 год доход в 1,6 миллиарда рублей, тоже готов продолжать делиться с гражданами своими финансовыми успехами.

Если хотя бы один мой избиратель потребует опубликовать декларацию, я тут же это сделаю в своих социальных сетях, — сказал депутат от ЕР.

С 1 марта этого года декларации о доходах российских сенаторов и депутатов не будут публиковаться в открытом доступе. Как сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников, в открытый доступ станут попадать только общие сведения: сколько деклараций было подано, есть ли в документах нарушения и так далее.

Ранее сообщалось, что государственное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, который позволит чиновникам — участникам СВО не публиковать сведения о доходах и имуществе. В тексте законопроекта, опубликованного на сайте ГД, уточняется, что такая возможность будет предоставляться госслужащим на срок мобилизации или действия военного контракта.