https://static.news.ru/photo/2763b14c-beaf-11e9-a7a0-fa163e074e61_660.jpgДональд Трамп и Ангела МеркельФото: White House/Flickr.com/Global Look Press
Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Москва повинна в прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) могло стать следствием договорённостей с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Это некая договорённость между Меркель и Трампом. США не раз требовали от Германии платить по долгам за НАТО. США были очень недовольны тем, что страны Европы вносят слишком мало средств за членство в альянсе. При этом Меркель не глупый политик и она прекрасно понимает, что Россия ничего не нарушала, — цитирует депутата RT.
По мнению Шхагошева, между Вашингтоном и Берлином якобы «были достигнуты некие договорённости».
Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель. В то время, как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО, — считает парламентарий.