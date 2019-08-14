https://static.news.ru/photo/2763b14c-beaf-11e9-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Ангела Меркель Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Москва повинна в прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) могло стать следствием договорённостей с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Это некая договорённость между Меркель и Трампом. США не раз требовали от Германии платить по долгам за НАТО. США были очень недовольны тем, что страны Европы вносят слишком мало средств за членство в альянсе. При этом Меркель не глупый политик и она прекрасно понимает, что Россия ничего не нарушала, — цитирует депутата RT .

По мнению Шхагошева, между Вашингтоном и Берлином якобы «были достигнуты некие договорённости».

Дональд Трамп понял, что проиграл во всей этой истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны Ангелы Меркель. В то время, как канцлеру необходима поддержка США, чтобы не платить невозможные суммы за членство в НАТО, — считает парламентарий.

Как писал News.ru, ранее Ангела Меркель заявила, что Россия дала повод для разрыва ДРСМД. Она подчеркнула, что Москва доказуемо нарушила условия соглашения. После этого член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов сравнил канцлера Германии с сержантом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчёркивал, что к расторжению ДРСМД привели действия России, а именно «пренебрежение» правилами и нормами.

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий.