Депутат Госдумы рассказал, когда в России заблокируют «Википедию» Депутат Хинштейн: блокировка «Википедии» возможна после создания аналога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работу «Википедии» можно будет ограничить в РФ только в том случае, если полноценной интернет-энциклопедией станет ее русский аналог — «Рувики», заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, в этом вопросе следует придерживаться принципа: «прежде чем что-то отобрать, надо дать достойную замену».

При этом считаю, что окно возможностей для «Википедии» не закрылось. Сыр-бор из-за примерно тысячи статей, которые нарушают российское законодательство, носят абсолютно субъективный характер. Они противоречат самой же политике «Википедии» — статьи должны быть взвешенными, сбалансированными, содержать альтернативные точки зрения, — сказал Хинштейн.

По словам депутата, в «Википедии» субъективный характер имеет весь материал, связанный со специальной военной операцией на Украине.

Эти спорные статьи интернет-энциклопедии стоит удалить. Общее количество статей в «Википедии» — около двух миллионов. Удаленные статьи составили бы мизерную долю процента, которую никто не заметит, — отметил Хинштейн.

О создании «Рувики» весной рассказал в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Парламентарий пояснил, что ресурс будет управляться российским юрлицом и будет размещен на российских серверах. Он отметил, что для него кажется удивительной работа над проектом тех же людей, которые являлись сотрудниками «Википедии» и «не смогли сделать ничего, чтобы она не превратилась в рассадник фейков». При этом депутат пожелал успехов создателям и пообещал следить за развитием ресурса.

Горелкин в августе 2022 года сообщал о запуске клона «Википедии» под названием «Руниверсалис». По его словам, новый портал будет «уважительно относиться к требованиям законодательства РФ, а также традиционным ценностям».