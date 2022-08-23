В России запустили клон «Википедии» В России запустили аналог «Википедии» — «Руниверсалис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России запустили клон «Википедии» под названием «Руниверсалис», его развитием занимаются бывшие редакторы «Русской Википедии». По словам депутата Госдумы Антона Горелкина новый портал будет «уважительно относится к требованиям законодательства РФ, а также традиционным ценностям».

Роскомнадзор ранее объявил о мерах понуждения в отношении «Википедии» из-за неудаления материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе спецоперации на Украине. Теперь российские поисковые системы будут обязаны информировать в поисковой выдаче о том, что онлайн-энциклопедия нарушает российское законодательство.

До этого член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить сервис «Википедия». По мнению Мизулиной, онлайн-энциклопедия распространяет «циничные фейки о спецоперации на Украине».