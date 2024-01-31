Дело актера Канахина за диверсию под Брянском поступило в военный суд

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Кирилл Канахин

Уголовное дело в отношении экс-актера Театра Луны Кирилла Канахина, обвиняемого в нападении на села Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), поступило в военный суд, передает ТАСС. Объявленный в международный розыск актер сейчас находится на Украине, его будут судить заочно. Канахину грозит пожизненный срок по ряду статей УК РФ, включая госизмену.

В суд поступило дело Канахина Кирилла Николаевича, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (госизмена). Дата заседания по данному делу пока не назначена, — говорится в сообщении.

Мать Канахина ранее заявила, что отреклась от сына после его участия в теракте в Брянской области. Как она рассказала KP.RU, его необходимо наказать за предательство Родины и приговор должен быть справедливым. Женщина узнала сына на фотографии, где человек позирует около школы во время террористической атаки под Брянском. Тогда украинские диверсанты проникли на территорию региона и обстреляли автомобиль с детьми.

2-й Западный окружной военный суд в ноябре заочно приговорил к пожизненному заключению основателя РДК россиянина Дениса Капустина за участие в нападении на Брянскую область 2 марта 2023 года. Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал Капустина, ему предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в числе которых госизмена и создание террористического сообщества.