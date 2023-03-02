Появились подробности атаки украинских ДРГ на машину с детьми Baza: дети прятались в лесу после атаки на автомобиль, водитель которого был убит

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В автомобиле, который подвергся атаке со стороны украинских диверсантов в Брянской области находилось четыре человека: три ребенка — мальчик и две девочки и водитель, рассказали дети Telegram-каналу Baza. Водитель вез несовершеннолетних из села Брахлов в Новый Ропск, где их должен был забрать школьный автобус.

Согласно информации канала, пока они ехали на дорогу выскочила группа неизвестных людей и начала обстреливать автомобиль. Водитель был убит сразу, а мальчик получил ранение груди.

Несмотря на травму, он помог девочкам выбраться из транспортного средства и сказал спрятаться в лесу.

Позднее мальчик поймал случайную машину на той же дороге, где произошел обстрел и она увезла детей.

Врачи позднее сообщили, что осколок и пуля прошли по касательной вдоль ребра. Мальчика прооперировали, состояние его здоровья в норме, угроз для жизни нет.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа примерно из 40 человек взяла заложников в селе Сушаны Брянской области. Позднее силовые структуры региона подтвердили, что ведется боестолкновение с украинскими диверсантами.

По данным СМИ, среди заложников могут быть дети и местный фельдшер, их могут удерживать в здании местного ДК.

При этом глава Новоропской сельской администрации, куда входит поселение, не подтвердил информацию о взятии заложников. Он уточнил, что на месте работают пограничники и военные, в 18 км от Сушан наблюдаются проблемы со связью.