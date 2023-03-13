Мать Канахина отреклась от сына после его участия в теракте под Брянском Мать актера Канахина отреклась от сына после его участия в теракте под Брянском

Фото: Соцсети

Кирилл Канахин

Мать актера Кирилла Канахина, вступившего в ряды ВСУ, заявила, что отреклась от сына после его участия в теракте под Брянском. Она рассказала KP.RU, что не одобряет его действий и что он должен быть наказан государством за предательство Родины. По словам женщины, для него должно последовать справедливое наказание.

Я не одобряю это ни в коем случае. Страна его накажет. Государство накажет. Органы его накажут. И наказание должно быть справедливое. Нападение на свою страну — это предательство, — рассказала женщина.

По словам матери Канахина, она не знала о вступлении сына в ряды ВСУ. Он связывался с ней, чтобы поздравить с днем рождения, а рассказывал ей только про отношения с девушкой.

Пока он был на Украине, у меня не было с ним связи, знаю лишь, что встречался с какой-то девушкой. Про вступление в ВСУ даже не предполагала. Мне он звонил, чтобы только поздравить с днем рождения. И в голову не могло прийти, что он может сотворить такое, — поделилась женщина.

Канахин уехал на Украину в 2016 году, где попытался вступить в ВСУ. Позже он вернулся в Москву, а через два года вновь отправился на Украину, где стал участником диверсионной группы.

Ранее мать Канахина узнала сына на фотографии, где человек позирует перед зданием почты в селе Сушаны во время террористической атаки в Брянске, которая появилась в СМИ. Она отметила, что не могла поверить в то, что сын участвовал в нападении на своих соотечественников.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области и обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра. Ответственность за нападение впоследствии взял на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).