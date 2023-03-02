Мать Канахина ужаснулась от предположения, что ее сын причастен к теракту Мать актера Канахина ужаснулась от предположения, что ее сын причастен к брянскому теракту

Фото: Стрингер/NEWS.ru

РИА Новости получило комментарий от матери актера Кирилла Канахина, который, возможно, был связан с террористической атакой на Брянскую область. Она заявила, что на фотографии, на которой человек позирует перед зданием почты в селе Сушаны, может быть её сын, но она не уверена окончательно. Мать Канахина отметила, что не верит в то, чтобы её сын предал Родину и участвовал в нападении на своих соотечественников.

После теракта в Брянской области в Telegram-канале антироссийской организации, состоящей из беженцев из России, было опубликовано фото, на котором похожий на Канахина человек участвует в нападении. Его матери показали фотографии и видео, на что она ответила, что не общалась с ним уже долгое время и не знает, где он находится.

Валентина Павловна ужаснулась от мысли, что её сын мог бы напасть на свой народ и нападать на Россию. Она подчеркнула, что не верит в то, чтобы её сын был бандитом и напал на Брянскую область.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области и обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.

Ответственность за нападение впоследствии взял на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным СМИ, это формирование из российских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ.