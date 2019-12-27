https://static.news.ru/photo/73762892-28a6-11ea-92cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.

В разрешении указано: «предполагается, что укладка будет осуществляться с использованием судна-постановщика, оборудованного системой динамического позиционирования» — сообщает ТАСС.

20 декабря американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год. Документ предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Вашингтон потребовал от компаний, занимающихся прокладкой труб, остановить строительство. Первой остановила работы швейцарская компания Allseas и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» являются циничным вмешательством в европейский бизнес.