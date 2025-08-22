Cила, единство, мир. В России отмечают День государственного флага: фото

Певец Денис Майданов во время записи клипа в День государственного флага России в Парке Победы в Москве

22 августа россияне в 29-й раз отмечают один из самых значимых праздников в стране — День государственного флага Российской Федерации. Граждане чествуют бело-сине-красный триколор, который был официально утвержден символом государства в 1991 году.

Флаг олицетворяет преемственность истории, национальное достоинство и единство народа. Во многих городах пройдут торжественные мероприятия, концерты, патриотические акции, флешмобы и уроки гражданственности.

В Москве главным событием праздника станет большой концерт на Поклонной горе. Для зрителей выступят известные музыканты — Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы «Чайф», «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», Uma2rman и другие.

Культурные пространства Москвы тоже представят праздничную программу. В парках, библиотеках, музеях и кинотеатрах состоятся тематические выставки, экскурсии, кинопоказы и мастер-классы.

Граждан поздравил с Днем флага экипаж Международной космической станции. Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов подчеркнули глубокую символику триколора, который представляет Россию даже в космическом пространстве.

Рыжиков, в частности, отметил, что узнаваемые во всем мире бело-сине-красные цвета давно шагнули за пределы Земли. Для космонавтов триколор является не только символом национального единства почти двухсот народов, но и напоминанием о доме, а также о семье. Под одним общим флагом страна побеждает в спорте, осваивает космос и движется вперед, сохраняя суверенитет и силу, подчеркнули члены экипажа МКС.

NEWS.ru собрал самые яркие кадры праздничной Москвы.