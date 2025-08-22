Cила, единство, мир. В России отмечают День государственного флага: фото
Певец Денис Майданов во время записи клипа в День государственного флага России в Парке Победы в Москве
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
22 августа россияне в 29-й раз отмечают один из самых значимых праздников в стране — День государственного флага Российской Федерации. Граждане чествуют бело-сине-красный триколор, который был официально утвержден символом государства в 1991 году.
Флаг олицетворяет преемственность истории, национальное достоинство и единство народа. Во многих городах пройдут торжественные мероприятия, концерты, патриотические акции, флешмобы и уроки гражданственности.
В Москве главным событием праздника станет большой концерт на Поклонной горе. Для зрителей выступят известные музыканты — Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы «Чайф», «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», Uma2rman и другие.
Культурные пространства Москвы тоже представят праздничную программу. В парках, библиотеках, музеях и кинотеатрах состоятся тематические выставки, экскурсии, кинопоказы и мастер-классы.
Граждан поздравил с Днем флага экипаж Международной космической станции. Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов подчеркнули глубокую символику триколора, который представляет Россию даже в космическом пространстве.
Рыжиков, в частности, отметил, что узнаваемые во всем мире бело-сине-красные цвета давно шагнули за пределы Земли. Для космонавтов триколор является не только символом национального единства почти двухсот народов, но и напоминанием о доме, а также о семье. Под одним общим флагом страна побеждает в спорте, осваивает космос и движется вперед, сохраняя суверенитет и силу, подчеркнули члены экипажа МКС.
NEWS.ru собрал самые яркие кадры праздничной Москвы.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Горожане в Москве в преддверии Дня флага России
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мосты в центре Москвы, украшенные ко Дню государственного флага России
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Мосты в центре Москвы, украшенные ко Дню государственного флага России
Фото: Мобильный репортер /Агентство «Москва»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участники автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России, который отмечается 22 августа
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Народный автопробег по Садовому кольцу в честь Дня государственного флага Российской Федерации
Фото: Новосильцев Артур /Агентство «Москва»
Народный автопробег по Садовому кольцу в честь Дня государственного флага Российской Федерации
Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»