ЦИК обработал 70% протоколов на выборах в Госдуму

По результатам обработки большинства протоколов на выборах в Госдуму, выяснилось, что партия «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 48,46%. Известно, что одномандатники от этой партии лидируют на выборах в Госдуму в 196 одномандатных округах из 225. Таким образом, единороссы сохраняют конституционное большинство в Госдуме.

В соответствии с результатами обработанных протоколов, КПРФ занимает второе место с 20,30 %, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,69%, за ней партия СРЗП с 7,43% и «Новые люди» с 5,55%.

Госдума избирается на срок 5 лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят в неё по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. В федеральных списках было зарегистрировано 14 партий.

Ранее стал известен результат после обработки 60% протоколов. Лидировала так же «Единая Россия» с 47,19% голосов избирателей.

Также названы имена побеждающих на выборах в Госдуму знаменитостей. Среди них бывший чемпион мира по боксу и кандидат от партии «Единая Россия» Николай Валуев, а также член центрального штаба Общероссийского народного фронта артист Денис Майданов.