Что за игра Atomic Heart, которую требует запретить Украина Выходцы из России разработали игру мирового уровня, которая получила много критики в интернете и хорошие отзывы игроков

Фото: focus-entmt.com

21 февраля состоялся релиз долгожданной игры Atomic Heart в сеттинге альтернативной версии Советского Союза. Уже на следующий день, когда Atomic Heart стала лидером продаж, замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что украинские власти призывают крупные корпорации отказаться от распространения игры. Причиной этому стали российские корни создателей студии, а также обвинения в связях с властями РФ.

По мнению Борнякова, игра является «токсичной», может собирать информацию о данных пользователей и передавать их третьим лицам в России. Также он не исключил, что привлеченные за счет продажи игры деньги могут быть направлены на помощь РФ в СВО.

Несмотря на то что первый анонс Atomic Heart появился еще в 2018 году, предметом для дискуссий игра стала лишь после начала специальной военной операции России на Украине. Причиной послужили российские корни разработчиков компании Mundfish.

Основатели студии — россияне. Сама компания зарегистрирована на Кипре, однако в России как минимум до 2019 года у них было юрлицо ООО «Мундфиш» (в 2019 году из числа учредителей вышла соосновательница Mundfish Евгения Седова, а в 2021 году компанию переименовали в ООО «Брейндев»). В московский офис компании в 2020 году даже ездили журналисты, чтобы поиграть в тестовую версию игры.

Фото: focus-entmt.com

Основанная в 2017 году командой из четырех энтузиастов-единомышленников Mundfish — это студия разработки видеоигр со штаб-квартирой на Кипре.

Артем Галеев, Роберт Багратуни, Евгения Седова и Олег Городишенин создали невероятную команду из 130 креативщиков из 10 стран, включая Польшу, Украину, Австрию, Грузию, Израиль, Армению, ОАЭ, Сербию и Кипр, — говорится сейчас на сайте студии.

Инвесторами компании, по данным с ее сайта, стали китайский холдинг Tencent, венгерский издатель Gaijin Entertainment и кипрская компания GEM Capital выходца из «Газпрома» Анатолия Палия. Именно этот факт стал поводом для обвинения компании в возможном сотрудничестве с «Газпромом» — об этом говорил, в том числе, и Александр Борняков.

Еще одно обвинение, звучащее в адрес Mundfish — подозрения в сотрудничестве с российским холдингом «ВК», которым управляет сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Владимир. «ВК» принимает участие в распространении игры. Как минимум в странах СНГ платформа VK Play получила эксклюзивные права на распространение компьютерной версии Atomic Heart. Консольные версии при этом в Россию будут завозиться через параллельный импорт из других стран.

Также студию обвиняли в передаче российским госорганам информации о посетителях своего сайта. Такой вывод пользователи интернета сделали в январе 2023 года из-за политики конфиденциальности на сайте Mundfish. В тексте говорилось, что в случаях, установленных российским законодательством, компания имеет право передавать информацию о пользователях «федеральной налоговой службе, государственному пенсионному фонду и иным государственным органам». Среди данных в том числе были указаны фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер телефона и местоположение. Однако в компании заявили, что этот документ просто устарел.

Фото: focus-entmt.com

Наша игра и наш сайт не собирают никакой информации или данных. Документ с политикой конфиденциальности на сайте устарел и содержит некорректную информацию, и мы должны были удалить его несколько лет назад, — сказали разработчики.

Недовольство некоторых пользователей интернета вызывало и использование в игре эстетики Советского Союза. Однако игра, разработка которой началась задолго до февраля 2022 года, изначально позиционировалась как антиутопия в альтернативной реальности Советского Союза. События игры происходят в 1955 году, когда СССР, по сюжету, достиг технологических вершин и освоил производство роботов, которые используются для различных нужд страны.

Несмотря на все скандалы, сопровождавшие игру в момент разработки и выхода, она была тепло принята игроками. В день премьеры в мировом чарте Steam она опередила другой популярный проект — Hogwarts Legacy.

В Steam, где игра продается во всех странах кроме СНГ, игра получила 9 баллов пользовательского рейтинга из 10. В VK Play оценка еще лучше — 9,5 из 10. По данным Metacritics, критики оценили ПК-версию Atomic Heart на 77 баллов из 100, Xbox-версию на 72 балла из 100, а PlayStation-версию на 71 балл из 100.