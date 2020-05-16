Число выздоровевших от коронавируса в РФ увеличилось до 63 166 человек

https://static.news.ru/photo/ec2d42ae-9749-11ea-8893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Число выздоровевших граждан России, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией, выросло до 61 166 человек. Об этом 16 мая сообщает федеральный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки по выздоровлении из российских медицинских учреждений было выписано 4940 человек. В общей сложности в стране выявлено 272 043 заболевших, проживающих в 85 регионах РФ.

За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 9200 человек. Из них у 4124 болезнь проходит без симптомов.

С начала пандемии в России скончались 2537 пациентов с COVID-19, 119 из них — за прошедшие сутки.

Как ранее писал NEWS.ru, ещё 1470 пациентов с коронавирусом в Москве успешно прошли лечение и выписаны из медучреждений.