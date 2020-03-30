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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что за последние десять дней из-за рубежа вернулись на родину 155 тысяч россиян.

С 20 марта на территорию РФ вернулись 155 тысяч российских граждан. В том числе 15 тысяч прилетели из стран, с которыми воздушное сообщение было прекращено или ограничено, — цитирует ТАСС Дитриха.

Он уточнил, что только 29 марта было выполнено 66 чартерных рейсов, в результате чего удалось вывезти более 8 тыс. граждан РФ.

Как писал NEWS.ru, все российские туристы эвакуированы из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Последний рейс состоялся 29 марта. Самолёт авиакомпании FlyDubai доставил в Москву около 150 человек. Основная же масса туристов вернулась в Россию 28 марта. Россияне застряли в Эмиратах после того, как 25 марта власти ближневосточного государства приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.