Черноморский флот проводит контрольную проверку сил в Крыму и на Кубани

https://static.news.ru/photo/cbae322a-93b2-11eb-869f-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Черноморский флот России проводит плановую контрольную проверку боеспособности сил у берегов Крыма и Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в отделе информационного обеспечения флота в Севастополе.

В рамках учений тактические группы вместе с экипажами кораблей проведут совместные манёвры с морской и армейской авиацией. Корабельные группы, сухопутные войска, авиация и ПВО отработают наступление и оборону квадрата, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения флота.

Командование оценит организацию и слаженность подразделений, уровень подготовки и дисциплины.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины провели учения по обустройству минно-взрывных заграждений на границе с Крымом. По словам командующего Объединёнными силами ВСУ Сергея Наева, военнослужащие практически каждую неделю отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадке морского десанта вероятного противника и по полному его уничтожению.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление американских военнослужащих на Украине вынудит российскую сторону на дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности.