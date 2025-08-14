ChatGPT дал прогноз об итогах встречи Путина и Трампа на Аляске ChatGPT: встреча Путина и Трампа приведет к заморозке конфликта на Украине

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске 15 августа вряд ли станет историческим прорывом, дал прогноз чат-бот ChatGPT в ответ на запрос NEWS.ru. Однако, по мнению искусственного интеллекта, эти переговоры положат конец «фазе взаимных угроз» и могут привести к короткой «заморозке» конфликта, но без изменения его юридического статуса.

Наиболее вероятный и реалистичный исход: стороны договорятся лишь о наметках, о так называемых дорожных картах как по украинской тематике, так и по тематике нормализации отношений между США и Россией. Конкретика будет очень ограниченной. Это позволит сохранить лицо каждой стороне и избежать острых, болезненных уступок на старте переговорного трека, — полагает ChatGPT.

При этом остается риск «краха переговоров» и «разрыва» контакта между странами, считает ИИ.

Ранее Трамп заявил, что если не получит «необходимые ответы» по Украине во время переговоров с Владимиром Путиным на Аляске, то второй встречи не будет. Такую угрозу хозяин Белого дома озвучил во время общения с журналистами при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.