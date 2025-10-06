Прошедшие 3-4 октября парламентские выборы в Чехии продемонстрировали, что страна вернулась к своей нормальной политической жизни, заявил политолог Вадим Трухачев в ходе пресс-конференции. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, русофобские силы прежде никогда не играли ведущей роли в политике республики.

Чехия, в общем, вернулась к норме. А правительство [премьер-министра Петра] Фиала было, своего рода, аномалией, по крайней мере в том, что касалось отношений с Россией и Украиной. Стабильно из выборов в выборы видели одно и то же, что те, кого можно назвать русофобами, получали 20-25%, а те, кого вместе с ними можно считать евроатлантистами — 40-45%, — отметил Трухачев.

По словам эксперта, на этих выборах произошло то же самое, просто в отличие от прошлых лет другие политические силы смогли лучше объединиться. Именно поэтому евроатлантисты во главе с Фиалой утратили свое большинство, заключил политолог.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что победа на парламентских выборах в Чехии движения ANO («Акция недовольных граждан») во главе с Андреем Бабишем стала «очередной пощечиной евроатлантистам и брюссельским русофобам». Он подчеркнул, что результаты голосования показали усталость избирателей от антироссийской риторики.