Борисов рассказал, кто может стать первым покупателем новейшего ЗРС С-500

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Индия может стать первым заказчиком новейшего ЗРС С-500 «Прометей». Тем не менее, чиновник отметил, что пока ВКС России не будут полностью вооружены новым зенитно-ракетным комплексом, поставок за границу не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления вице-премьера.

Первым перспективным заказчиком «Прометея» может стать Индия. Однако по заявлению чиновника, прежде нужно вооружить российские войска.

Потенциально, да <...> Но в практических планах пока нет договоренностей. И это общая практика: пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не продаем за границу, — заметил он.

Борисов отметил, что Индия является одним из крупнейших импортёров российского оружия.

Порой мы продаем Индии то, что не продаем другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой или конфликтных ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами, — сказал вице-премьер.

Ранее желание закупить российские ЗРК С-500 «Прометей» выразили в Китае. Китайские военные эксперты считают, что китайские системы ПВО сильно уступают по своим возможностям российской новинке.